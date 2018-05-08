В Краснодаре мужчина загримировался зеленкой и украл деньги

Сотрудники краснодарской транспортной полиции по горячим следам раскрыли кражу денег на железнодорожном вокзале.

В дежурную часть обратилась женщина. Она рассказала, что у нее были похищены денежные средства и, по словам очевидцев, эту кражу совершил мужчина с лицом, измазанным зеленкой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Во время оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали и доставили в отдел, похищенные деньги изъяли и вернули владелице. Задержанным оказался 23-летний местный житель, он признался, что намерено измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным. Подозреваемого привлекли к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ за мелкое хищение.

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