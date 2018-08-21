В Краснодаре мужчине пришлось снести свой дом и магазин

Здания были самостроем. Решение о сносе вынес суд.

В Прикубанском округе Краснодара в садоводческом товариществе «Солнышко» 48-летний местный житель возвел два капитальных строения на площади около 100 кв. м. Однако суд счел их самостроем и потребовал снести.

Судебный пристав-исполнитель в течение длительного времени общался с хозяином дома — тот отказывался добровольно сносить здания. Мужчину несколько раз привлекали к административной ответственности, с него также взыскали исполнительский сбор.

После того, как пристав сообщил хозяину дома стоимость работ по сносу, тот согласился. Если этим процессом займется подрядная организация, потребуется немалая сумма денег. Также мужчине пригрозили описать и арестовать земельный участок, чтобы покрыть расходы подрядчика.

Должник самостоятельно снес магазин общей площадью 36 кв. м. Сейчас он убирает с территории участка дом, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник