В Краснодаре мужчину будут судить за обман 500 дольщиков на 1,2 млрд рублей

В ноябре завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства в особо крупном размере. Пострадавшими по делу проходят около 500 человек.

Дело возбудили в отношении 49-летнего мужчины по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, директор двух стройфирм получил разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов. С 2013 по 2016 годы он привлекал деньги жителей различных регионов РФ на долевое участие в строительстве ЖК в Краснодаре. При этом он не собирался предоставлять людям квартиры. В результате пострадали более 460 человек, ущерб составил более 1 млрд рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также с 2015 по 2017 годы мужчина, являясь директором другой стройкомпании, аналогичным способом похитил более 200 млн рублей и обманул 69 дольщиков, строительство жилого комплекса не завершено.

Всего злоумышленник похитил более 1 млрд 200 млн рублей, принадлежащих более чем 500 пострадавшим.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Во время следствия мужчина находился под стражей. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Подсудимому грозит до десяти лет лишения свободы.

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