В Краснодаре мужчину будут судить за удушение знакомого ремнем от сумки

08 сентября в 11:48

В следственном отделе по Прикубанскому округу завершили расследование убийства, произошедшего в марте в станице Елизаветинской.

По версии следствия, 20 марта 30-летний мужчина приехал к своей родственнице в станицу Елизаветинскую, в доме находился также его 36-летний знакомый. Мужчина начал требовать у него долг за выполненные работы. Тот ответил, что ничего ему не должен. Произошел конфликт, во время которого злоумышленник взял ремень от дорожной сумки и задушил им оппонента. После этого он похитил из сумки погибшего 1 млн 260 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Совершив убийство, мужчина на автомобиле отвез тело на территорию Красноармейского района, сбросил его в водоканал в районе Федоровского гидроузла и скрылся. Подозреваемого задержали 19 апреля в Пензенской области. Возбудили уголовное дело об убийстве и краже. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. В случае признания вины обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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