В Краснодаре мужчину избили у ресторана во время семейного торжества

В Краснодаре в феврале задержали молодого человека, который избил мужчину, отмечавшего в ресторане день рождения супруги. Пострадавший находится в коме.

Инцидент произошел 25 февраля на улице Бершанской около одного из ресторанов. В полицию около 1:00 позвонила женщина и рассказала, что ее мужа избили неизвестные. Оказалось, что 35-летний мужчина со своей женой и двумя дочерями отмечали день рождения в ресторане. Перед закрытием заведения муж с женой решили станцевать. При этом две их дочери остались сидеть за столиком. В этот момент к ним подошли двое пьяных незнакомых парней и попытались познакомиться с девочками. Это увидел отец и сделал молодым людям замечание. Начался словесный конфликт, мужчины вышли на улицу, чтобы там выяснить отношения.

«На улице один из парней ударил мужчину в голову, тот упал на землю. После этого злоумышленники скрылись. Пострадавшего увезли в больницу. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, перелом височной и лобной кости. Мужчина находится в коме», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Личность злоумышленника, избившего краснодарца, установили. Им оказался 25-летний житель Республики Адыгея. В его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие.

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