В Краснодаре мужчину осудили за драку в самолете

Инцидент на борту самолета Москва — Даламан произошел в мае.

Результаты медосвидетельствования показали, что 29-летний житель Московской области находился в состоянии алкогольного опьянения. Советский районный суд в сентябре приговорил жителя Московской области к двум годам лишения свободы условно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 27 мая из-за драки на борту посадили рейс, следовавший из Москвы в турецкий Даламан. В отношении авиадебошира возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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