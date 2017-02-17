В Краснодаре мужчину осудили за угрозу беременной женщине

В Краснодаре в феврале состоялся суд над мужчиной, которого обвиняли в развращении девочки и в том, что он угрожал убийством беременной женщине.

Следствие и суд установили, что с 1 августа по 1 сентября 2015 года 37-летний мужчина находился в квартире на улице Янковского. Он воспользовался отсутствием посторонних, уединился с 13-летней девочкой в ванной комнате и совершил в ее отношении развратные действия без применения насилия.

Кроме того, вечером 7 октября 2016 года во дворе дома по улице Морской он в состоянии алкогольного опьянения угрожал убийством беременной женщине, при этом зная о ее положении. Кроме словесных угроз, он демонстрировал женщине подобранный на месте происшествия кухонный нож и имитировал нанесение ударов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ленинский районный суд Краснодара счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и в угрозе убийством. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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