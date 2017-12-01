В Краснодаре мужчину сбросили с балкона после игры в карты

Пострадавший получил тяжелую травму головы.

В полицию по Центральному округу позвонили из больницы и сообщили о том, что в приемное отделение поступил 33-летний мужчина с тяжкими травмами головы. Установили, что накануне пострадавший встретил на улице знакомого, тот пригласил его к себе в гости. Мужчины выпивали алкоголь и играли в карты. Один из них заметил, что другой играет нечестно и предъявил ему претензии. Последний, якобы, в шутку пригрозил сбросить его со второго этажа.

Приятели вышли покурить на балкон и продолжили там шутить на тему возможной расправы из-за сделанного одним из них замечания. В этот момент хозяин квартиры толкнул гостя, и тот выпал с балкона на улицу. Осознав произошедшее, злоумышленник вызвал скорую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред. Злоумышленник сам явился в полицию. Им оказался 37-летний уроженец Красноармейского района. Он признался в содеянном и рассказал, что из-за алкоголя не рассчитал свои силы.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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