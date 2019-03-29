В Краснодаре мужчина выпрыгнул из окна пятиэтажки

Это произошло 29 марта в 14:00 на улице Минской 122/2.

О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях, они опубликовали видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, как мужчина стоит на внешнем блоке кондиционера, потом садится на него и отталкивается.

«По предварительным данным, мужчина упал с высоты пятого этажа. Пострадавшим является 31-летний уроженец Брянской области, он живет в съемной квартире. Гражданин находится в федеральном розыске за совершение нескольких преступлений в Туапсе и Алуште Республики Крым. В настоящее время пострадавший госпитализирован с различными травмами, он жив», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.