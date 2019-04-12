В Краснодаре мужчина задолжал полмиллиона рублей алиментов двум бывшим женам

В Краснодаре судебные приставы нашли неплательщика и привлекли по административной статье.

Мужчина задолжал в общей сложности около полумиллиона рублей алиментов на содержание детей от двух бывших жен. Добровольно долги он гасить не собирался и скрывался от приставов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Его местонахождение установили. Приставы застали должника, когда тот уходил из дома, мужчину доставили в отдел судебных приставов по Центральному округу Краснодара. В его отношении составили протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

С должника взыскивают алименты.