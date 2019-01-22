В Краснодаре мужчину обвинили в присвоении муниципальных земель на 50 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя. Он пытался незаконно присвоить себе десять земельных участков.

По версии следствия, мужчина в период с 4 августа 2015 года по 15 июня 2016 года по подложным документам незаконно оформил на подставных лиц право собственности на семь муниципальных участков. Их общая стоимость составляла свыше 32,8 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Позже в период с 27 мая 2015 года по 18 апреля 2018 года он попытался незаконно оформить еще три участка стоимостью более 17,2 млн рублей, но его действия пресекли.

Кроме того, 8 августа 2017 года он обратился в офисы двух кредитных учреждений Краснодара, где использовал подложный документ на получение потребительского кредита.

Расследование проводилось следственным отделом управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.