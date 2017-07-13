В Краснодаре на 15 лет посадили наркокурьера, перевозившего героин в желудке

Жителя Таджикистана задержали в аэропорту в январе.

Суд установил, что в январе в Душанбе 27-летний житель республики Таджикистан решил перевезти на территорию Краснодарского края героин для сбыта. Чтобы пройти таможню, он проглотил 71 контейнер с наркотиком, сел в самолет и прилетел в Краснодар.

Пройдя линию постоянной зоны таможенного контроля на посту в аэропорту Краснодара и получив багаж, он направился на паспортный контроль. На вещи мужчины во время их прохождения по багажной ленте среагировала служебная собака. Сотрудники таможенной службы задержали пассажира для досмотра. Злоумышленника доставили в больницу, там из его желудка извлекли героин, масса которого составила около 0,5 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков и покушении на их незаконный сбыт. Советский суд приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в январе в аэропорту Краснодара задержали мужчину с 0,5 кг героина в желудке. Подобный случай произошел в ноябре 2016 года, тогда в аэропорту задержали гражданина Таджикистана, из желудка которого извлекли более 160 капсул с 1,5 кг героина.

Вернуться на ленту

Источник