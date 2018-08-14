В Краснодаре на 18 лет посадили убийцу, забетонировавшего тело мужчины в бочке

В Краснодарском краевом суде 14 августа вынесли приговор по делу об убийстве, которое произошло в январе 2017 года.

«Суд согласился с доводами и позицией гособвинения и назначил обвиняемому 18 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Расследование дела проводил СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», в Краснодаре в январе 2017 года пропал Геннадий Бахман, который приехал в краевую столицу, чтобы купить с рук ноутбук. Выяснилось, что мужчину убили. После этого 19 января его тело обнаружили в бочке с бетоном.

Позже следствие установило, что 40-летний мужчина спланировал разбойное нападение и разместил на сайте объявление о продаже якобы имевшегося у него ноутбука. После чего 14 января 2017 года на объявление откликнулся 34-летний местный житель. Он выехал на своем автомобиле Mazda 3 из дома и направился к злоумышленнику, чтобы купить ноутбук.

В арендованном вагончике-бытовке на улице Трубилина между мужчинами произошел конфликт, так как в действительности никакого ноутбука не было. Во время ссоры обвиняемый шесть раз выстрелил из самодельного пистолета в голову и тело оппонента, а затем четыре раза ударил его отверткой в спину.

Убив мужчину, он похитил у него 70 тыс. рублей, перегнал его иномарку во двор многоквартирного дома на улицу Алма-Атинскую. На следующий день злоумышленник снял с погибшего ювелирные изделия, положил тело в металлическую бочку, засыпал цементом и залил водой, после чего сварочным аппаратом заварил крышку и вывез бочку на кладбище. Там он оставил ее возле мусорного контейнера.

Тело погибшего 19 января обнаружили на городской свалке. Возбудили уголовное дело о разбое, убийстве и краже, а также о незаконной переделке огнестрельного оружия. В сентябре 2017 года дело передали в суд.

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