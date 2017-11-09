В Краснодаре на 2018 год запланировали 22,3 млрд рублей доходов в бюджет

В краевой столице 9 ноября состоялись публичные слушания по проекту городского бюджета на 2018 год и на период 2019-2020 годов.

На слушаниях отметили, что доходы местного бюджета на 2018 год запланированы в сумме 22,3 млрд рублей, из них собственные доходы городского бюджета составят 14,3 млрд рублей, субсидии и субвенции из краевого бюджета — 8 млрд рублей.

Расходы бюджета в 2018 году составят 22,9 млрд рублей. Доля расходов социальной сферы составит 64,3%, или 14,7 млрд рублей. В 2018 году на образование планируют направить 11,8 млрд, на здравоохранение — 800 млн рублей, на культуру — 600 млн рублей, социальную политику — 1 млрд рублей, на физическую культуру и спорт — 400 млн рублей.

Расходная часть бюджета города разработана в программном формате. Это означает, что на 2018 год 19,4 млрд рублей или 84,9% расходов бюджета, предусмотрены в рамках 22 муниципальных программ, разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития Краснодара.

В сфере городского хозяйства и экономики города приоритетным будет благоустройство города, развитие общественного транспорта и дорожного хозяйства, а также бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры. На эти цели предусмотрено около 2,5 млрд рублей.

На 2019 и 2020 годы доходы бюджета запланированы в объеме 22,8 млрд рублей и 23,4 млрд рублей соответственно. Расходы в 2019 году запланировали в размере 23 млрд рублей, в 2020 году — 23,5 млрд рублей.

Уровень расходов социальной сферы составит по 15,4 млрд рублей ежегодно или 67% в объеме расходов бюджета на 2019 год и 65,3% — на 2020 год. Ожидается постепенное снижение уровня дефицита. В 2018 год дефицит составит 565 млн рублей, в 2019 году — 200 млн рублей, в 2020 году — 100 млн рублей. До 15 ноября проект местного бюджета направят в городскую Думу Краснодара и Контрольно-счетную палату, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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