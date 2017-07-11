В Краснодаре на 22% снизилась подростковая преступность

В краевой столице 11 июля подвели итоги работы полиции в первом полугодии.

В совещании приняли участие глава города Евгений Первышов и начальник городского УМВД Дмитрий Остапенко.

В своем докладе Дмитрий Остапенко отметил, что за шесть месяцев снизилось число преступлений, в том числе тяжких — на 2,85%, количество квартирных краж — на 5%, подростковая преступность — на 22,35%.

На 8% сократилось число пострадавших в ДТП. Уменьшилось количество разбойных нападений, вымогательств, угонов транспортных средств.

Полиция совместно с казаками-дружинниками раскрыла 70 преступлений, выявили около 2 тыс. административных правонарушений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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