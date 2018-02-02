В Краснодаре на 54% увеличился спрос на авиаперелеты 8 марта

При этом большинство жителей города 23 февраля собираются отметить дома.

По данным специалистов международного туристического метапоиска momondo.ru, лидеры февральского рейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Стамбул. Мартовские праздники многие краснодарцы планируют встретить в Риме.

Средняя стоимость перелета из Краснодара в Москву на 23 февраля составляет 3,595 тыс. рублей, в Санкт-Петербург — 7,387 тыс. рублей, в Стамбул — 12,231 тыс. рублей.

Специалисты считают, что снижение спроса на февральские праздники может быть связано не только с недолгими выходными, но и с небольшим подорожанием билетов. В среднем цены на перелеты из Краснодара выросли на 4,5%, хотя в целом по стране они стали ниже.

Средняя стоимость перелета из Краснодара в Рим на 8 марта — 24,612 тыс. рублей, в Москву — 3,249 тыс. рублей, в Санкт-Петербург — около 7 тыс. рублей.

По исследованию momondo.ru, интерес к перелетам в марте вырос на 54%. При этом 58% краснодарцев планируют посвятить праздничные выходные исследованию российских городов, а 42% поедут за границу. Средние цены на перелеты из Краснодара на период мартовских праздников снизились на 15,1%. До 40% стоимость упала на билеты в Красноярск, Сочи и Париж, сообщает «Коммерсантъ».

Вернуться на ленту

Источник