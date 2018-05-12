В Краснодаре на 7 суток арестовали водителя цементовоза, повредившего плитку на тротуаре

Приговор 12 мая вынес Прикубанский районный суд.
«В интернете 11 мая была опубликована видеозапись, на которой видно, как цементовоз выехал на тротуар на улице Атарбекова. В ходе проверки установлено, что большегруз повредил тротуарную плитку. Ущерб составил 17 тыс. рублей», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Через несколько часов сотрудники ДПС ГИБДД задержали цементовоз, за рулем находился 31-летний житель Мостовского района. Мужчина признал факт нарушения ПДД, сославшись на необходимость выгрузки заказчику бетонной смеси.
За повреждение дорог и умышленное уничтожение чужого имущества в отношении водителя составили два административных протокола, предусматривающих наказание в виде штрафа и административный арест до 15 суток.
«Суд рассмотрел один из них. За правонарушение водитель помещен под арест на 7 чуток», — отметил Коноваленко.
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