В Краснодаре на 74% выполнили реконструкцию улицы Восточно-Кругликовской

Об этом сообщили во время выездного совещания, которое провели заместитель главы города Артем Доронин и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов с подрядчиком «Краснодаравтодорсервис».

«На участке улицы Восточно-Кругликовской от улицы 40-летия Победы до улицы Домбайской полностью закончены работы на подземных коммуникациях. Это самая сложная и трудоемкая часть работ. Начаты работы по асфальтировке. Также завершен демонтаж дорожного островка на пересечении улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской. Вместо кольцевого движения здесь завершаем организацию регулируемого перекрестка. Сейчас вступаем в активную фазу работ и начинаем асфальтировку. Предстоит уложить асфальт на проезжей части дороги на площади 62 тыс. кв. м и 7 тыс. кв. м — на тротуарах. Все работы на этом участке завершим к 1 сентября», — сказал директор подрядной организации «Краснодаравтодорсервис» Алексей Мудрак.

Он также добавил, что в соответствии с утвержденным графиком, работы на коммуникациях и проезжей части идут на нескольких промежутках улицы Восточно-Кругликовской, которая проходит реконструкцию от улиц 40-летия Победы до улицы Российской, включая улицы Яснополянскую и Уссурийскую.

Кроме того, в рамках реконструкции улицы Восточно-Кругликовской снесли недостроенное здание в районе пересечения улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. За счет освобожденного участка проезжую часть здесь расширяют.

Продолжаются работы по устройству тротуаров и установке бордюров на этом и других отрезках улицы Восточно-Кругликовской, формированию основания дорожной одежды в районе улиц Уссурийской и Домбайской.

В рамках реализации проекта реконструкции по улице Уссурийской на участке от Российской до Яснополянской построили ливневую канализацию и уличное освещение. Уложили нижние слои асфальтобетонного покрытия и сделали тротуары. Практически завершена укладка нижних слоев асфальта на улице Яснополянской, которая соединяется с улицей Восточно-Кругликовской и является ее продолжением от улицы Домбайской.

По улице Яснополянской — от Уссурийской до Домбайской полноценная четырехполосная дорога строится с нуля. До этого она была гравийной. Здесь также сделали «ливневку», тротуары, переложили другие коммуникации, будет выполнена асфальтировка.

На завершающем этапе работ будет уложен финишный слой асфальта — его сделают на всех участках улиц в рамках реконструкции улицы Восточно-Кругликовской: на Восточно-Кругликовской от 40-летия Победы до Домбайской, на Яснополянской — от Домбайской до Уссурийской и на улице Уссурийской — от Яснополянской до Российской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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