В Краснодаре на 9,5 лет посадили наркодилера за поставки героина

Канал поставки наркотиков на территорию Кубани пресекли оперативники ФСБ.

Во время следствия установили, что живущий в Краснодаре уроженец одной из среднеазиатских республик организовал канал поставки героина на территорию края. Мужчина хранил и совершал крупные тайниковые закладки наркотика, и таким образом передавал его мелкооптовым сбытчикам.

Во время обыска у него дома сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли героин в крупном размере. Возбудили уголовное дело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил обвиняемого к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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