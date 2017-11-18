В Краснодаре на аварийном участке трассы прошел крестный ход

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Крестный ход состоялся 18 ноября на участке дороги Темрюк — Краснодар в районе станицы Елизаветинской. Возглавил шествие настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных. Под звон колоколов передвижной звонницы прошли начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники Управления Госавтоинспекции Краснодарского края, прихожане храмов, руководство и инспекторы ДПС краевого центра и представители общественности.

В этот день во всех храмах Екатеринодарской епархии совершили заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах. А 19 ноября духовенство и прихожане епархии помолятся о здравии и благоразумии всех путешествующих, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.

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