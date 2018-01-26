В Краснодаре на автобусном маршруте № 58 сменят перевозчика

Договор с прежним перевозчиком будет расторгнут 17 февраля.

Обслуживать маршрут № 58 будет транспортная компания, которую определят на конкурсной основе.

«Во время проверок мы установили факты неоднократного нарушения нынешним перевозчиком условий договора на оказание транспортных услуг горожанам. Это сказывалось на качестве работы маршрута и безопасности перевозок. Сам маршрут сохранят, учитывая его востребованность. Маршрут продолжит работать после определения нового перевозчика, который сможет предложить лучшие условия», — рассказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

По данным городского департамента транспорта и организации дорожного движения, для оптимизации маршрутной сети и повышения качества транспортных услуг организуют проверки исполнения перевозчиками договорных обязательств. При выявлении нарушений контракты расторгают в рамках законодательства.

Такие проверки прошли в отношении частной компании «Караван-1», обслуживающей маршрут № 58 (Комсомольский микрорайон — поселок Березовый). Специалисты департамента транспорта зафиксировали серьезные нарушения. Например, это несогласованная замена машин, использование автобусов, оборудованных неисправной аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, выпуск на линию транспортных средств в количестве, не соответствующем условиям договора. Перевозчику выдавали предписания об их устранении, которые так и не были исполнены, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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