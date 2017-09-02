В Краснодаре на автобусных остановках проведут опрос о наполняемости маршрутов

Горожан попросят рассказать о потребности в различных автобусных маршрутах.

«Опрос пассажиров и анкетирование, а также визуальный мониторинг заполняемости автобусов на различных маршрутах проводятся для определения потребности населения в перевозках и степени использования подвижного состава на муниципальных автобусных маршрутах», — сообщили в департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Опрос и анкетирование будут проводиться с 11 по 17 сентября на автобусных остановках общественного транспорта. Горожан просят оказывать содействие специалистам, проводящим опрос, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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