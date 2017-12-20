В Краснодаре на автостоянке неизвестные похитили женщину

Похищение произошло 19 декабря у одного из магазинов на улице Минской.

По данным следствия, во второй половине дня на парковке у магазина неустановленные лица похитили 40-летнюю женщину, когда та находилась у своего автомобиля. Женщину посадили в Mercedes Vaneo и увезли в неизвестном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Правоохранители просят жителей города и края при наличии информации о местонахождении женщины, автомобиля, а также лиц, возможно причастных к ее похищению, сообщить об этом по телефону 02.

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