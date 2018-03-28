В Краснодаре на базе КубГТУ открылась региональная школа экономического анализа

Ученые из МГУ, Южного федерального и Уральского университетов расскажут краснодарским студентам, с чего начать свой бизнес.

Лекции и семинары проведут не только ученые, но и ведущие эксперты различных аналитических центров и предприниматели.

«Этот формат позволяет объединить и собрать на одной площадке всех, кто задействован в процессах развития предпринимательства — и власть, и университеты, и сам бизнес, и разного рода институты развития, и будущих предпринимателей», — пояснил генеральный директор аналитического центра Владимир Козлов.

По словам участников семинара, процент населения, занимающегося коммерцией, в России втрое меньше, чем в других развитых странах. Рассказать молодым людям о пользе работы на себя — основная задача школы.

Кубанским предпринимателям специалисты рекомендуют сделать акцент не на торговле, а на развитии сельского хозяйства и туризма. Воплотить свои идеи в жизнь технологический университет поможет каждому студенту.

«Студентам предоставлен весь комплекс технических средств, которые позволят реализовать свои проекты. У студентов есть возможность участвовать в финансируемых конкурсах как регионального, так и федерального уровня и на конкурсной основе получать деньги на создание и развитие своего малого предприятия», — рассказал проректор КубГТУ Сергей Подгорный.

Кроме лекций и дискуссий организаторы проведут конкурс эссе для молодых экономистов. Победители получат награды.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник