В Краснодаре на базе завода имени Седина восстановят станкостроительную отрасль

В Екатеринбурге в июле на международной промышленной выставке «Иннопром» проект представили министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

В промышленной ярмарке участвуют более 600 компаний из 95 стран мира. Краснодарский край впервые представлен объединенным стендом промышленных предприятий «Машиностроение Кубани».

Стенд посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов представил ему проект восстановления отрасли станкостроения на базе завода имени Седина.

Глава Минпромторга России поддержал инициативу краевых властей. Он отметил, что реализация проекта будет иметь важное значение для экономики региона.

Всего Краснодарский край представляют 14 промышленных предприятий. Они привезли на Урал образцы техники, инновационные технологии и перспективные разработки в производстве сельхозтехники, пищевого и нефтегазового оборудования.

Среди них такие компании, как CLAAS, «БДМ-Агро», «Пищевые технологии», «Краснодарский завод Нефтемаш», «Инмесол», «Южный завод тяжелого станкостроения».

«Экспозиция машиностроительного комплекса Краснодарского края станет площадкой для диалога участников и потенциальных заказчиков со всего мира. Продукция кубанских предприятий конкурентоспособна и высокотехнологична. Она, безусловно, заслуживает внимания, в том числе и со стороны зарубежных потребителей», — отметил руководитель департамента Иван Куликов.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится ежегодно с 2010 года. Она является одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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