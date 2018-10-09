В Краснодаре на берегу реки Кубани нашли почти 1,5 тыс. патронов

Боеприпасы нашла 40-летняя женщина на берегу реки Кубани в станице Елизаветинской.

Около лодочного кооператива обнаружили патроны КПМ — 1 тыс. 466 штук и патроны АК — 16 штук. Предположительно, они относятся к временам Великой Отечественной войны.

На месте также нашли и изъяли нагрудный знак в виде флага с надписью «руководитель стрельб», сообщает телеканал «360».

По факту обнаружения боеприпасов в отделе дознания УМВД России по Краснодару возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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