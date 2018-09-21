В Краснодаре на берегу реки нашли ящик с гранатами времен войны

Это произошло в сентябре в Прикубанском округе краевой столицы.

В дежурную часть ГУ Росгвардии по краю позвонили из полиции и сообщили о том, что на берегу реки Кубань найден металлический ящик с 15 предметами, похожими на гранаты.

На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа Росгвардии. Они обследовали и идентифицировали находку — это оказались гранаты немецкого производства времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник