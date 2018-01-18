В Краснодаре на бульваре Дальнем вандалы разрушили открытый лекторий

Инцидент произошел в краевой столице с 17 на 18 января.

Фотографии с места опубликовал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Вандалы которые изуродовали детский открытый класс на бульваре Дальнем. Правда, сначала их нужно найти. Заявление в полицию уже написали. Надеюсь, что судья лично вручит заслуженную награду. Штраф или исправительные работы, например, в том же сквере», — написал Вербицкий.

Он отметил, что покрытие, на котором дети рисовали мелками, разорвали, не смотря на то, что там была антивандальная технология и крепкий материал. Помощник мэра уточнил, что это единственный класс под открытым небом в парках и скверах города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре после благоустройства открыли бульвар на улице Дальней. На территории зеленой зоны организовали лекторий под открытым небом.

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