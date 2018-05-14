В Краснодаре на чердаке нашли тело пропавшего в начале мая мужчины

Погибшего обнаружили днем 11 мая.

По данным следствия, тело 54-летнего мужчины обнаружили на чердаке дома на улице Чкалова очевидцы и позвонили в полицию. На место выехала оперативно-следственная группа. Тело осмотрели, на нем были следы самоповешения. По предварительным данным, смерть наступила не менее недели назад.

«По факту проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в мае без вести пропал 54-летний мужчина.

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