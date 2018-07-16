В Краснодаре на Черкасской и Восточно-Кругликовской возобновили ремонт

Начали дорожные работы еще в мае: тогда сняли старый асфальт, насыпали гравий, и на этом все затихло. Пешеходы и водители говорят, что на протяжении последнего месяца так ничего и не делалось.

Техника и мастера появились здесь лишь на выходных после сюжета «Кубань 24». Однако подрядчик уверяет, что работы на участке не прекращались ни на день.

«Здесь очень большое количество сетей, которые менялись. Это электричество, освещение, вода, канализация, дренажные системы», — сказал генеральный директор строительной организации Алексей Мудрак.

Дорожники начали укладывать нижний слой асфальтобетона. По словам подрядчика, закончить ремонт на улицах Черкасской и Восточно-Кругликовской они планируют к сентябрю, поэтому работать будут круглосуточно.

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