В Краснодаре на четырех улицах ограничат движение из-за ремонта коммуникаций

Ремонтные работы будут идти на проезжей части участков улиц Октябрьской, Сормовской, Красной и Монтажников.

«На этих участках будут выполняться ремонт и замена ливневого канализационного коллектора, строительство сетей водоснабжения. Для производства работ вводятся временные ограничения движения транспорта», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов.

На улице Октябрьской работы уже начались. Движение транспорта на участке от улицы Пашковской до улицы Горького до 22 сентября будет осуществляться только по одной полосе.

На улице Сормовской, 202/1, вблизи с пересечением с улицей 30-й Иркутской Дивизии, с 20 по 23 сентября движение будет возможно по одной из двух полос.

На улице Красной на пересечении с улицей Орджоникидзе с 24 по 25 сентября в ночное время для движения будут открыты три полосы из четырех.

На улице Монтажников в районе домов №1 и №2 с 19 по 30 сентября движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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