В Краснодаре на День города выступят «Серебро», Garuda и Наргиз Закирова

Артисты выйдут на сцену 23 сентября в рамках молодежной программы «Краснодар. Версия 2.25».

Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города, в 2018 году состоятся 22 и 23 сентября.

«По традиции, второй день празднования — молодежный. В этом году на главной сцене состоится концерт, в котором примут участие звезды российской эстрады — «Серебро», Garuda и Наргиз Закирова. Их выбирали в соответствии с предпочтениями молодёжи, и, надеемся, концертная программа понравится всем гостям праздника», — сказал начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин.

Молодёжная программа 23 сентября на Театральной площади стартует в 10:00 с зарядки, которую проведут профессиональные фитнесс-тренеры. В 16:00 площадь разделится на тематические площадки: краснодарцы смогут познакомиться с современным молодежным центром «МиниMall», признаться в любви городу в эфире «Первого молодежного» телеканала, познакомиться с деятельностью волонтеров, научиться основам чирлидинга и зумбы.

Представители уличных видов спорта продемонстрируют мастерство в паркуре и воркауте. Любой желающий сможет сыграть в настольный аэрохоккей, сконструировать самолет, посмотреть реконструкцию исторических боев, принять участие в ораторских поединках.

На празднике будут работать различные фотозоны, выставки декоративно-прикладного творчества, радиоспортивных моделей и робототехники. Для детей и их родителей возле Муниципального концертного зала будут расположены специальные интерактивные площадки, где можно поучаствовать в розыгрышах, потанцевать и посмотреть шоу мыльных пузырей.

Молодежные площадки будут работать и в сквере имени Г. К. Жукова с 16:00 до 20:00. Свои экспозиции там развернут Выставочный зал Боевой Славы Краснодара и Высшее военное авиационное училище имени Серова. Гости смогут увидеть оружие и форму военных лет и примерить костюм пилота. Также в сквере откроется выставка ретро-автомобилей.

В 17:00 стартует шествие «Молодежь. Стильная версия». В нем примут участие тысячи представителей учебных заведений города. По улице Красной от Ленина до Театральной площади пройдет колонна, каждый блок которой будет представлять определенную эпоху моды.

В это же время на Театральной площади начнется большой праздничный концерт. На сцене выступят молодежные коллективы: NNdance, Vocal Adrenalin, Dance code, коллектив школы танцев «Без правил», Just dance, «Музыкальный квартал», «Тодес Западный». Хедлайнерами праздничной программы станут группа «Серебро», Garuda и Наргиз Закирова. В 22:00 программа завершится фейерверком, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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