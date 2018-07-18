В Краснодаре на десять дней закроют перекресток улиц Тургенева и Северной

С 00:00 20 июля до 4:00 30 июля на пресечении этих улиц полностью ограничат движение транспорта.

Как рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, это плановое закрытие в рамках капитального ремонта улицы Тургенева. Оно связано с дальнейшей прокладкой инженерных сетей, в том числе — заменой головного ливневого коллектора по Тургенева от Красных Партизан в сторону Калинина. Перекресток с улицей Северной полностью перекроют в ночь с 19 на 20 июля. В течение десяти дней работы будут вести максимально быстро, чтобы к началу рабочей недели — к утру 30 июля проезд по Северной на участке был восстановлен.

Он также добавил, что на период полного закрытия перекрестка улиц Тургенева и Северной для минимизации задержек объезд ремонтируемого участка и движение городского общественного транспорта будут организованы по участкам улиц Северной, Котовского, Калинина, Карла Маркса, Воровского, Володи Головатого, Братьев Игнатовых с последующим выездом на Северную.

На пересечении Северной и Карла Маркса будет изменено направление главной дороги по основному потоку движения.

Для обеспечения безопасности на участках, где введут изменения, установят дополнительные временные дорожные знаки.

Также с 00:00 20 июля до 4:00 30 июля временно изменят маршруты городского общественного транспорта — 11 автобусов, следующих через перекресток.

Движение автобусов № 2, 11, 14, 22, 28, 34, 52, 65, 67, 90, 106А будет осуществляться при движении от центральной части города по улицам Северной, Котовского, Калинина, Карла Маркса, Северной и далее — по установленным маршрутам. При движении к центральной части города — по улицам Северной, Воровского, Володи Головатого, Братьев Игнатовых, Северной и далее — по установленным маршрутам.

На троллейбусные маршруты № 4 железнодорожный вокзал Краснодар-1 — улица Круговая и № 21 Краевая клиническая больница — улица Круговая выйдут автобусы по вышеуказанной схеме объезда.

Завершить капремонт улицы Тургенева на участке от Северной до Гагарина планируется до 1 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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