В Краснодаре на десять дней закрыли перекресток улиц Тургенева и Северной

Запрет вступил в силу в полночь 20 июля. На пересечении магистралей будут прокладывать коммуникации и менять коллектор.

Транспорт, в том числе общественный, пустили в обход по улицам Котовского, Калинина, Карла Маркса, Воровского, Головатого и Братьев Игнатовых, откуда можно выехать на Северную.

Привычное движение транспорта восстановят ранним утром 30 июля. Окончательно завершить капитальный ремонт улицы Тургенева власти Краснодара планируют через 2,5 месяца — до 1 октября. Речь идет об участке от Северной до Гагарина.

«Задача поставлена всем: к 1 августа закончить все переустройство коммуникаций на улице Тургенева. После этого начнут работу дорожники, надеемся, что в августе будет хорошая погода. Я думаю, что до 20 сентября мы дорожную часть с учетом кольца на Красных Партизан должны закончить», — сказал директор Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара Евгений Романов.

Сразу после этого дорожники приступят к обустройству, в том числе тротуаров.

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