В Краснодаре на девять лет посадили мужчину, который зарезал мать за просьбу вызвать скорую

Убийство произошло 5 сентября 2017 года на улице Леваневского. В апреле состоялся суд.

«В конце апреля суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» и. о. руководителя СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 71-летняя женщина и ее 37-летний сын проживали вместе. Мужчина часто выпивал и нигде не работал. Вечером 4 сентября пьяный мужчина собирался разрезать дыню и попросил мать подержать ее. Нож выскользнул из его рук и попал женщине в ногу. Мать попросила сына вызвать скорую, однако тот отказался. Женщина мучилась от боли до утра 5 сентября и стонала, и сын, устав от просьб матери, ударил ее ножом в грудь. От ножевых ранений пенсионерка скончалась. Сын попросил соседей вызвать полицию.

Участковый, прибыв на место происшествия, пришел к выводу, что женщина умерла естественной смертью. В результате 37-летний мужчина решил, что ему все сошло с рук. Однако при вскрытии в морге было установлено, что пожилая женщина скончалась от ножевого ранения. Подозреваемого в убийстве задержали у него дома. Возбудили уголовное дело.

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