В Краснодаре на должность куратора Музыкального микрорайона подали заявки три кандидата

В Краснодаре в апреле на участие в конкурсе на должность замглавы Калининской сельской администрации — куратора Музыкального микрорайона подали заявления три кандидата.

«Ожидаем, что до окончания срока приема документов, а это 18:00 10 апреля, с соответствующими заявлениями обратятся еще несколько претендентов на данную должность», — сообщил начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Олег Зубрицкий.

Необходимые для участия в конкурсе документы в администрацию города 6 апреля представили Андрей Кузнецов, 1977 года рождения, а также Владислав Кашкин, 1976 года рождения.

Для участия в конкурсе необходимо представить ряд документов: заявление, копию паспорта или заменяющего его документа, документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, копию трудовой книжки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первым кандидатом, подавшим заявление на должность куратора Музыкального микрорайона Краснодара, стал житель Прикубанского внутригородского округа Андрей Бурцев, 1981 года рождения.

Глава Краснодара Евгений Первышов 6 марта поручил провести открытый конкурс на выборы заместителя главы администрации Калининского сельского округа, который будет принимать участие в решении проблем Музыкального микрорайона.

Прием документов на участие в конкурсе на должность куратора Музыкального микрорайона начался 25 марта.

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