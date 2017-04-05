В Краснодаре на должность куратора Музыкального микрорайона подал заявку кандидат

В Краснодаре в апреле на участие в конкурсе на должность замглавы Калининской сельской администрации — куратора Музыкального микрорайона подал заявление первый кандидат.

Это житель Прикубанского округа Андрей Бурцев 1981 года рождения. Он уже представил все необходимые документы в мэрию.

«Сейчас пакет необходимых документов представил первый претендент. Прием документов продолжается. У всех желающих принять участие в открытом конкурсе на должность заместителя главы Калининской сельской администрации осталось время обратиться с соответствующим заявлением», — пояснил начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Олег Зубрицкий.

Заявки и документы будут принимать до 18:00 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара Евгений Первышов 6 марта поручил провести открытый конкурс на выборы заместителя главы администрации Калининского сельского округа, который будет принимать участие в решении проблем Музыкального микрорайона.

Прием документов на участие в конкурсе на должность куратора Музыкального микрорайона начался 25 марта.

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