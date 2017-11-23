В Краснодаре на дороге подожгли «Волгу»

Спасатели 23 ноября провели тренировку по предупреждению ЧС на дорогах.

Учения прошли в районе поселка Знаменского на автодороге М4 «Дон».

В городском управлении гражданской защиты пояснили, что спасатели учились ликвидировать ЧС, вызванные заторами на федеральных и региональных автомобильных дорогах, и отработали действия по ликвидации аварий, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Во время учений потушили горящую учебную «Волгу». Видео в социальные сети выложили очевидцы.

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