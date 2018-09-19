В Краснодаре на дороге сгорел автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Бершанской поступило в МЧС 19 сентября в 17:17.

Фотографии и видеозаписи с места происшествия опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, ВАЗ-2109 загорелся во время движения.

В 17:18 на место выехали пожарные расчеты. В 17:27 по прибытии пожарно-спасательного подразделения установили, что горит легковой автомобиль, площадь возгорания составляет 4 кв. м. В 17:31 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации последствий пожара участвовали шесть человек и две единицы техники.

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