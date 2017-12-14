В Краснодаре на два года посадили бухгалтера школы за присвоение 2,5 млн рублей

Приговор жительнице Краснодара суд вынес в декабре.

Следствие и суд установили, что 66-летняя женщина работала главным бухгалтером в одной из школ Краснодара с августа 2013 года по декабрь 2014 года и похитила 2 млн 448 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ о присвоении чужого вверенного имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Суд рассмотрел дело в особом порядке и назначил женщине два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Карасунского округа Краснодара.

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