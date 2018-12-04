В Краснодаре на два года посадили пенсионерку, которая поленом избила соседку

Приговор вынес Хостинский районный суд Сочи, в декабре по делу состоялась апелляция в Краснодарском краевом суде.

Суд установил, что 20 сентября 2017 года около 10:00 к 64-летней женщине подошла ее соседка и предъявила претензии, что та оставила на тротуаре дрова, которые мешают пешеходам. Во время конфликта пожилая женщина схватила за волосы оппонентку, повалила ее на дрова и стала пальцами давить ей на глаза. После этого взяла полено и не менее десяти раз ударила по лицу. Пострадавшая потеряла сознание, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Женщину госпитализировали, у нее диагностировали перелом носа, правой скуловой дуги и другие повреждения, которые обезобразили ее лицо. Возбудили уголовное дело. Суд первой инстанции приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат обжаловал приговор и просил отменить его и оправдать осужденную в связи с недоказанностью вины. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор без изменения, жалобы — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

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