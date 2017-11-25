В Краснодаре на два вечера изменят маршруты трамваев № 8 и № 20

Вечером 27 и 28 ноября трамваи не будут заезжать к хладокомбинату.

В эти дни трамваи маршрутов № 8 и № 20 с 21:00 будут следовать от улицы Солнечной и улицы Декабристов по обычным трассам до улицы Стасова. После этого трамваи поедут по улицам Стасова, Воронежской, Титаровской и Ставропольской до Восточного трамвайного депо без заезда к хладокомбинату.

Изменения вводятся в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Стасова. Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать маршруты для поездки, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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