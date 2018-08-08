В Краснодаре на двое суток закроют движение на перекрестке Тургенева и Бабушкина

Движение закроют в рамках работ по капитальному ремонту улицы имени Тургенева с 00:00 11 августа до 4:00 часов 13 августа.

На перекрестке улиц Тургенева и Бабушкина будут проводить работы по прокладке инженерных сетей. По окончании работ участок сразу откроют для проезда.

На ремонтируемом участке установят временные дорожные знаки. Водителям в этот период рекомендуют пользоваться объездными маршрутами. Один из них — переезд улицы имени Тургенева по улице Артиллерийской, он будет открыт на время ремонта на перекрестке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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