В Краснодаре на двух полосах Офицерской завершили установку деформационных швов

На двух из четырех полос установили новые деформационные швы и уложили выравнивающий слой асфальтобетона.

Работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Сейчас ведут устройство гидроизоляции на проезжей части. На завершающем этапе выполнят асфальтирование, рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его словам, на 13 июня выполнили 15% запланированных работ. На путепроводе проводят работы по облицовке декоративным камнем «короба» коммуникаций, а под ним — штукатурные работы и окраску железобетонных конструкций.

Завершить работы на первых двух полосах и открыть их для движения планируют к 10 июля. После этого дорожники перейдут на оставшиеся две полосы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы на Офицерском путепроводе стартовали 3 июня. К ремонту улицы Офицерской подрядная организация приступила после завершения преобразования Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Изменилась конфигурация перекрестка — «зеленый островок» в форме круга уменьшен и преобразован в треугольник, второй «зеленый островок» на улице Офицерской ближе к Колхозной убран. Специалисты считают, что новая схема движения позволит полностью избавиться от пробок на этом участке.

Ремонтирующие мост на Офицерской в Краснодаре бригады перешли на усиленный режим работы. По поручению городских властей они работают в круглосуточном режиме. Планируется, что в три смены строители смогут быстрее завершить обновление путепровода. Сдать объект должны к 20 июля, а не к 10 августа, как заявляли ранее.

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