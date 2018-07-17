В Краснодаре на двух участках продолжают ликвидацию подтоплений

Последствия ливня на перекрестке улиц Московской и Гомельской, а также на улице Аксайской, 42 устраняли в ночь на 17 июля. Сейчас работы продолжаются.

Работы на Московской продолжались всю ночь. Для откачки воды здесь задействованы три стационарных насоса мощностью 1 тыс. 150 куб. м в час. За ночь уровень воды на этом участке значительно снизился. После дождя пиковый уровень превышал 1,5 м, сейчас осталось около 0,5 м, сообщает пресс-служба мэрии.

«Пока ведется работа по откачке воды, для помощи жителям задействованы резиновые лодки дежурной части МЧС. Работы будут продолжаться до полной ликвидации подтоплений. Также откачка воды ведется на улице Аксайская, 42. Там всю минувшую ночь работали пять мотопомп муниципальной «Службы спасения». Работы продолжаются», — рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 июля в Краснодаре в период с 13:19 до 15:10 выпало более 63 мм осадков, из них почти половина в течение 40 минут — с 13:19 до 14:00.

Очевидцы сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что 16 июля на улице Московской в Краснодаре в луже застряла маршрутка № 62 с пассажирами. Они не могли самостоятельно выбраться из маршрутки, так как глубина лужи составляла около 70-80 см.

Для того, чтобы перевезти людей, спасателям пришлось использовать лодку.

В Краснодаре 17 и 18 июля ожидается гроза, град и ветер.

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