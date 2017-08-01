В Краснодаре на фестивале энергосбережения пройдет выставка электромобилей

Мероприятия проведут на Театральной площади 9 сентября в формате масштабного семейного праздника.

Запланирован велопробег, выставка электромобилей, работа площадки «Поколение энергоэффективных 2030», научно-популярные шоу, конкурсы и викторины для детей, молодежный квест. Для гостей будет работать бульвар современных энергоэффективных технологий кубанских производителей.

Праздник проведут в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. С 1 августа по 22 декабря все регионы РФ будут бороться за звание самого энергоэффективного.

На официальном сайте мероприятия стартует акция по подписанию личной декларации бережного отношения к энергоресурсам, а также петиции по ускоренному переходу на энергоэффективное освещение. К участию приглашают всех жителей страны.

Итоги конкурса подведут 22 декабря в День энергетика, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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