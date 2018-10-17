В Краснодаре на фестивале GG Jazz выступят лучшие джазмены современности

Фестиваль джаза со 2 по 4 ноября пройдет на сцене Музыкального театра.

В музыкальном празднике примут участие всемирно известные виртуозы и российские джазмены международного уровня, а также молодые музыканты, задающие тренды в джазовом исполнении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ТО «Премьера».

Фестиваль откроет 2 ноября шведский контрабасист Ларс Дэниэльссон и Stooges Brass Band из Нового Орлеана. Продолжит программу 3 ноября квинтет Сергея Долженкова. Вторая часть концерта пройдет с трио The Next Movement из Швейцарии, которые играют современный фанк и R’n’B.

Завершит фестиваль 4 ноября немецкий джаз-фанк бэнд из Германии Über Brüder. Финалом фестиваля станет концерт Биг-бенда Георгия Гараняна вместе со специальным гостем – американским тромбонистом Конрадом Хервигом.

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