В Краснодаре на фестивале PhotoVisa пройдет выставка «Святитель патриарх Тихон»

Экспозиция откроется 31 октября в 14:00 в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Выставка «Святитель Патриарх Тихон. К 100-летию восстановления патриаршества в России» из цикла «Светопись тайны» подготовлена Издательским советом Русской православной церкви и Ассоциацией «Православная книга» в рамках празднования 100-летия Поместного собора 1917—1918 годов.

Фотоматериалы, собранные в экспозиции, предоставили пресс-служба патриарха Московского и всея Руси, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии (Сергиев Посад), Российский государственный архив кинофотодокументов (Красногорск), архив Николаевского собора в Нью-Йорке (США), Архив Капитолия (США), Библиотека Конгресса (США), а также Константин Бенедиктов и Владимир Сергиенко (Москва).

Специальным гостем открытия выставки станет хор воспитанников Екатеринодарской духовной семинарии.

В «Ночь искусств», 4 ноября, вход в выставочный зал с 19:00 до 00:00 будет свободный.

Фотовыставка будет работать до 11 ноября, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году тема фестиваля — «Штрихи к портрету века. 1917—2017. К столетию Октябрьской революции». Краснодарский фотографический фестиваль представит зрителям 15 выставок, которые пройдут в музеях, галереях и выставочных залах. Всего будет работать 12 площадок.

С полной афишей Международного фестиваля фотографии PhotoVisa можно ознакомиться здесь.

Фоторепортаж с открытия фестиваля PhotoVisa в Краснодаре смотрите здесь.

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