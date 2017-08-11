В Краснодаре на фестивале «Стереопикник» откроют барахолку

Она будет работать 9 и 10 сентября в парке 30-летия Победы.

Барахолку организуют во время фестиваля еды и музыки «Стереопикник». Желающие могут продать поношенную, но модную и стильную одежду. Для этого нужно заранее связаться с организаторами.

На фестивале также будет работать «DOM женитьбы». Планируется, что в один из дней там сыграют настоящую свадьбу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы.

Запланированы мастер-классы поваров, массовый флэшмоб. Для посетителей будут работать мастера по плетению кос и созданию причесок.

Фестиваль будет проходить в Краснодаре в течение двух дней с 12:00 до 21:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на «Стереопикнике» соберут деньги на реконструкцию подводной лодки.

Впервые фестиваль «Стереопикник» провели в Краснодаре в 2015 году. Для гостей выступили такие исполнители, как Наадя, «Окуджав», Acos Coolkas, February, Pavel Petrovich. В прошлом году хедлайнерами мероприятия стали певец Найк Борзов и группа «Меджикул».

Фоторепортаж с фестиваля «Стереопикник» 2016 года смотрите здесь.

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