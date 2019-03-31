В Краснодаре на фестивале «Театральный переполох» выступят чтецы из Колумбии и Египта

Мероприятие пройдет со 2 по 5 апреля в Краснодарском государственном институте культуры.

В Международном фестивале театрального творчества примут участие 300 конкурсантов в возрасте от семи лет. Они съедутся в Краснодар не только со всей Кубани, но и из Ростова-на-Дону, Ставрополя, Московской области. Также выступят чтецы из Китая, Колумбии, Египта.

Участников ждут мастер-классы. Победителей наградят на торжественной церемонии закрытия. По итогам конкурса выберут лучший сценарий, руководителя, режиссерско-постановочную работу, лучшие мужские и женские роли. Вручат специальный приз жюри и приз зрительских симпатий.

Конкурсанты посоревнуются в трех номинациях: «Театральное искусство», «Художественное слово» и «Ораторское искусство», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.